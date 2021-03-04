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عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد كهربا

الخميس 04/مارس/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يدرس مسؤولو النادي الأهلي، الاستغناء عن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الصفية المقبلة

 جاء سبب تفكير إدارة المارد الأحمر في الاستغناء عن كهربا، كثرة الأزمات المتكررة التى يثيرها اللاعب منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تغريم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

ومن المقرر أن يغيب كهربا عن 4 مواجهات مع الأهلي، وهم الإسماعيلي في الدوري الممتاز، وفيتا كلوب ذهابًا وإيابًا والمريخ السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

ولعل كثرة الأزمات التي يثيرها كهربا داخل النادي الأهلي، زادت من فكرة رحيله عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تلك الأزمات تؤثر على استقرار الفريق.

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