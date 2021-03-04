محمد موسى يناشد المسئولين سرعة الانتهاء من مشروع الصرف بقرية البرادعة (فيديو)



وتابع محمد موسى، شركة مياه الشرب بالمحافظة يأتي دورها عقب استلام شبكة الصرف من جهاز التنظيم، لذلك فهي ليست طرف في أزمة عدم الانتهاء من مشروع الصرف بالقرية.



وكان محمد موسى، قد ناشد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والمهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بسبب تراكم مياه الصرف في شوارع قرية البرادعة بسبب عدم وجود شبكة صرف.

ناشد الإعلامي محمد موسى، رئيس جهاز تنظيم الصرف الصحي والمياه، بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية بمشروع الصرف الصحي بقرية البرادعة، التابعة لمدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية.وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مشكلة الصرف الصحي بقرية البرادعة متوقفة عند جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، الذي لم ينتهي حتى الآن من مشروع الصرف بالقرية.