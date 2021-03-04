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بعد الإصابة .. برشلونة يوضح موقف نجميه

الخميس 04/مارس/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم الكشف عن حالة نجمين في صفوف برشلونة الإسباني وذلك عقب إصابتهم أثناء المباراة التي تأهل خلالها فريقهم إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب أشبيلية.
وألمحت صحيفة آس الإسبانية أن برشلونة واثق من جاهزية الفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني جيرارد بيكي لمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني بعد أيام ولكن كل شيء سيتم التأكد منه بعد الفحوصات اليوم.
وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ديمبيلي لديه انزعاج في ربلة الساق اليُسرى وأنه في إنتظار تفاصيل أكثر بعد الفحوصات.
وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن الإصابة الجديدة لبيكي ليست في نفس المكان الذي أصيب به من قبل وغاب بسببها لأشهر عديدة عن المباريات.

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