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النائب السابق محمد إسماعيل ناعيًا اللواء كمال عامر: فقدنا أحد رموز الوطن المخلصين

الخميس 04/مارس/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
الفجر
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نعى النائب البرلماني السابق محمد إسماعيل، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأضاف محمد إسماعيل خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: أتقدم بخالص عزائي للشعب المصري، لافتا أنه زامله في مجلس النواب لمدة الـ5 الماضية، مشيرا إلى أنه شخصية متواضعه ومحبوبة بين الجميع، واستطاع إدارة لجنة الدفاع والأمن القومي بكفاءة علية واحترافية غير مسبوقة.

وتابع النائب السابق: قرار ترقية الراحل إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر، يدل على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقدر ويكرم أبناء الوطن المخلصين.

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