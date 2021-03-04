الأمم المتحدة: مقتل 54 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات في ميانمار





أعلنت منظمة الأمم المتحدة، مقتل 54 شخصًا حتى الآن منذ بدء الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري فى ميانمار، الذي شهدته البلاد فى الاول من فبراير الماضي.





وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، في إفادة صحفية اليوم الخميس: إن حصيلة الضحايا الحقيقية قد تكون أكبر بكثير، مشيرة إلى أن الحديث يدور فقط عن الحالات التي تمكن مكتبها من توثيقها.





وعبرت باشليت، عن صدمتها تجاه توثيق هجمات على كوادر طبية وفرق إسعاف خلال المظاهرات، مطالبة الأجهزة الأمنية في ميانمار بـ"وقف حملة القمع العنيفة بحق المتظاهرين السلميين" و"التوقف عن قتل المحتجين".





يشار إلى أن 1.7 ألف شخص في ميانمار تعرض للاحتجاز التعسفي خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بسبب الانقلاب العسكري على الحكومة الديمقراطية.