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متحدث الكهرباء يوضح الفرق بين العداد الذكي ومسبوق الدفع (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن العداد الذكي هو امتداد للعداد مسبوق الدفع ولكنه لا يحتاج لكارت شحن، كما أنه يتم التواصل مباشرة بينه وبين شركة الكهرباء عن طريق مراكز جمع بيانات وبرامج وآليات وطرق حديثة.

وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم تركيب 210 ألف عداد خلال العامين الماضيين كمرحلة تجريبية، وخلال الشهور القادمة سيتم استكمال البنية التحتية اللازمة لتركيب هذه العدادات.

وتابع "متحدث الكهرباء" أن طرق التحكم في استهلاك الكهرباء ستكون أكثر مرونة وسهولة، وسيكون التواصل مباشرة بين العداد وشركة الكهرباء دون وسيط.

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