تعثر صفقة انتقال نجم بيراميدز إلى الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، عن ظهور عقبة كبيرة فى المفاوضات مع عبد الله بكري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.





وكانت هناك بعض الأنباء التي ترددت، بشأن توقيع عبد الله بكري عقود انتقاله للزمالك فى الجلسة التي عقدها معه مسئولو الأبيض.





وأكد المصدر، أن عبد الله بكري طلب الحصول على 10 ملايين جنيه سنويا للانتقال لنادي الزمالك، وهو نفس الراتب الذى يحصل عليه فى الوقت الحالي مع بيراميدز، لكن رفض مسئولو القلعة البيضاء دفع هذه القيمة للاعب.





وأشار المصدر، أن عبد الله بكري يرى أن صفقة انتقاله إلى الزمالك لن تكلف النادى سوى راتبه فقط، في ظل انتهاء عقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الانتقال مجانًا.





ورفض مسئولو الزمالك دفع القيمة المادية التي حددها عبد الله بكري للانتقال للنادي، خاصة مع ظهور اتجاه لتقليل بعض العقود المرتفعة في الوقت الحالي



