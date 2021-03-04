Advertisements

تعثر صفقة انتقال نجم بيراميدز إلى الزمالك

الخميس 04/مارس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، عن ظهور عقبة كبيرة فى المفاوضات مع عبد الله بكري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك بعض الأنباء التي ترددت، بشأن توقيع عبد الله بكري عقود انتقاله للزمالك فى الجلسة التي عقدها معه مسئولو الأبيض.

وأكد المصدر، أن عبد الله بكري طلب الحصول على 10 ملايين جنيه سنويا للانتقال لنادي الزمالك، وهو نفس الراتب الذى يحصل عليه فى الوقت الحالي مع بيراميدز، لكن رفض مسئولو القلعة البيضاء دفع هذه القيمة للاعب.

وأشار المصدر، أن عبد الله بكري يرى أن صفقة انتقاله إلى الزمالك لن تكلف النادى سوى راتبه فقط، في ظل انتهاء عقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الانتقال مجانًا.

ورفض مسئولو الزمالك دفع القيمة المادية التي حددها عبد الله بكري للانتقال للنادي، خاصة مع ظهور اتجاه لتقليل بعض العقود المرتفعة في الوقت الحالي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز بكري الزمالك

أخبار تهمك

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 8 ساعات

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

قائد الأهلي يتدخل لحل أزمة نجم الفريق

منذ 36 دقيقة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد كهربا

منذ 19 دقيقة

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ يوم

مرشح لرئاسة برشلونة يزف بشرى سارة لجماهير النادي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

سر تعثر انتقال طارق حامد إلى صفوف بيراميدز

خاص.. حقيقة انتقال عبد الله البكري للزمالك

الزمالك يهزم الأهلي ويقترب من حسم صفقة الموسم

بيراميدز وعرض إماراتي يعرقلان إنتقال عبد الله السعيد للزمالك

بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

بكار ودونجا أبرزهم.. نجوم بيراميدز محط أنظار "القطبين" في الميركاتو الصيفي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

09:31 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

07:55 م

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد كهربا

10:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات