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رئيس الإدارة المركزية: الإيرادات حديقة الحيوان مليون و200 ألف جنيه شهريًا

الخميس 04/مارس/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة حيوان الجيزة تنفق حوالي 22 مليون جنيه سنويا من إيرادات الحديقة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحديقة تصرف من مواردها وتصرف حوالي 10 مليون جنيه غذاء للحيوانات والرعاية الطبية مليون ونصف والرواتب حوالي نصف مليون جنيه شهريا والإجمالي 7 مليون سنويا تقريبا.

وأشار إلى أن الحديقة تأثرت بالغلق بسبب كورونا وتم الصرف من الإيرادات المرحلة ما أدى لتآكلها وكانت حوالي 7 ملايين جنيه مشيرا إلى أن الإقبال جيد على الحديقة.

وأوضح أن الحديقة اغلقت حوالي 5 شهور وبعد إعادة الفتح أصبح الإيراد مليون و200 ألف شهريا وهو ما يفي بالمصروفات الثابتة شهريا.

وأكد أن عدد الزوار يوميا حوالي 10 آلاف وفي الجمعة والسبت حوالي 30 ألف زائر مشيرا إلى أن التذكرة مازالت بخمسة جنيهات.

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