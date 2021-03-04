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وزير قطاع الأعمال يستجيب لـ "خط أحمر" بشأن رصف شوارع الرأس الشمالية

الخميس 04/مارس/2021 - 11:16 م
هشام توفيق
هشام توفيق
الفجر
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استجاب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس هشام أنور رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركة النصر للإسكان والتعمير برئاسة المهندس محمد عبدالمقصود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، بشأن استغاثة أهالي منطقة الرأس الشمالية بحي المقطم بسبب عدم استكمال مشروع الصرف الصحي وغرق الشوارع بمياه الأمطار والصرف، بالإضافة إلى تكسير الطرق ما يعطل حركة المرور.

وتابع محمد موسى، تواصل معي المهندس هشام مصطفى العضو المنتدب للشئون الفنية، وقام بالنزول إلى المنطقة مصطحبا لجنة مكونة من عدد من مهندسي الشركة لمعاينة المنطقة وذلك منذ أسبوع فور إبلاغ الاستغاثة لهم قاموا مخاطبة اللواء طارق اليمني رئيس حى المقطم بالاستغاثة وعلى الفور قامت صباح اليوم معدات شركة النصر للإسكان والتعمير ببدء أعمال إعادة هيكلة الشوارع ورصفها.

وأشاد محمد موسى باستجابة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والمهندس هشام أنور رئيس الشركة القابضة للتشييد، والمهندس محمد عبدالمقصود رئيس النصر للإسكان والتعمير والمهندس هشام مصطفي العضو المنتدب الفني لشركة النصر للإسكان واللواء طارق اليمني رئيس حي المقطم، لاستجابتهم السريعة، وبداية إعادة رصف وهيكلة شوارع منطقة الرأس الشمالية بالمقطم.

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