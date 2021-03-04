دعاء النجار تعلن برنامجها الانتخابي للصحفيين: تمثيلكم شرف وخدمتكم واجب

أعلنت الزميلة الصحفية دعاء النجار المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، عن برنامجها الانتخابي للصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والمقرر عقدها غدًا الجمعة 5 مارس.



وكانت قد تقدمت الزميلة الصحفية دعاء النجار، بأوراق ترشحها لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، لعضوية المجلس "تحت السن"، وذلك للمرة الثانية، بعد أن خاضت المعركة الانتخابية السابقة، وحصلت على ما يقارب 1100 صوت.



وجاء برنامج "النجار" الانتخابي، تحت عنوان "تمثيلكم شرف وخدمتكم واجب"، والذي يأتي كالتالي:



زملائى وزميلاتى أعضاء الجمعية العمومية الأعزاء



اتشرف بالترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" رقم (19).



برنامجى سيكون عهدًا بينى وبينكم بعيدًا عن الشعارات وكثرة الوعود ويتلخص في:



= مواصلة السعي للحفاظ على هيبة وكرامة أبناء المهنة والتفاوض مع كل الأطراف المعنية لتحسين الأوضاع المالية والإقتصادية للعاملين فى المهنة.



= جارى العمل على استعادة حق الصحفيين فى الخصم على تذاكر المترو ووسائل النقل العام.



= السعى لزيادة القرض الحسن ليصبح 3 فئات 5 ، و10 ، 25 جنيهًا.



= تخصيص لجنة للمرأة داخل النقابة تهتم بقضايا حواء بشكل عام، ومشكلات الصحفيات وما يتعرضن له خلال ممارستهن للعمل الصحفي والسعي لتوفير ظروف أفضل للصحفيات المغتربات وتقديم الحماية اللازمة لهن.



= تفعيل دور النقابة فى التصدى لمنتحلى الصفة وكل ما من شأنه الإساءة للمهنة والمساس بهيبة العاملين بها.



= مواصلة السعي من أجل الإسراع في حل مشكلة النادي البحري بالإسكندرية، وجدولة الديون المستحقة للمحافظة وكل المشكلات المعلقة بحقوق الصحفيين في أندية أو أراضي.



= التواصل مع بعض الأندية المشهورة لتقديم تسهيلات للصحفيين للعضوية سواء تخفيض أو تقسيط والحصول على عدد من العضويات الشرفية.



= العمل على تطوير الدورات التدريبية في النقابة بما يتواءم مع التطور العالمي في الصحافة والتعاون مع مؤسسات التدريب الصحفية العربية والعالمية لتنمية مهارات الزملاء.



= السعي لتوقيع برتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، لحصول الصحفيين على دورات مخفضة في التثقيف السياسي والأمن القومي.



= الاتفاق مع الجهات المعنية على تخصيص دور مناسبات للصحفيين وأسرهم، أو الحصول على تخفيضات كبيرة بالدور الحالية.



= وضع دراسة لاستغلال باقي الأدوار الشاغرة بالنقابة لإيجاد موارد جديدة.



= التواصل مع عدد من المعارض المعروفة لحصول الصحفيين على تخفيضات كبيرة في أسعار السيارات وتسهيلات في السداد.



= تخصيص لجنة معنية بمتابعة الأفكار والمقترحات البناءة التى جاءت ببرامج الزملاء المرشحين وعرضها على المجلس لاتخاذ اللازم نحو تنفيذها.



يذكر أن دعاء النجار رئيس قسم بجريدة "الجمهورية"، والمسؤولة عن الملف الصحفي، وتغطية أخبار نقابة الصحفيين، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، واتحاد الصحفيين العرب لأكثر من 8 سنوات.