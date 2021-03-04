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مواجهات قوية بالدور الثاني لمجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني

الخميس 04/مارس/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تقام 7 مواجهات قوية ومرتقبة في الثالثة من عصر الجمعة في إفتتاح منافسات الدور الثاني للمجموعة الثانية لدوري القسم الثاني وتختتم الجولة يوم الأحد بلقاء طنطا مع الزرقا .

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجمعة :

1- النصر مع الداخلية

يشهد ملعب نادي النصر مواجهه ناريه تجمع بين فريق النصر صاحب المركز الرابع عشر بقيادة سيد عيد برصيد 16 نقطة مع فريق الداخلية متصدر المجموعة بقيادة هشام زكريا برصيد 28 نقطة ،  وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

2- السكة الحديد مع الترسانة

يستضيف فريق السكة الحديد صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عيد مزاريق برصيد 17 نقطة نظيرة فريق الترسانة وصيف المجموعة بقيادة علاء نوح برصيد 26 نقطة ،  وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.

3- بورتو مع منتخب السويس

يحتضن ستاد الجيش بالسويس موقعة كروية مرتقبة ولقاء ديربي يجمع بين فريق بورتو السويس صاحب المركز الثالث بقيادة أشرف توفيق برصيد 26 نقطة مع فريق منتخب السويس صاحب المركز السادس بقيادة أيمن المزين برصيد22 نقطة ، وشهدت الجولة الأولى تعادل الفريقان بهدف لمثله.

4-كوكا كوكاكولا مع بتروجت

يحتضن الملعب الفرعي بالدفاع الجوي لقاء فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى  صاحب المركز الرابع برصيد 23 نقطة مع فريق بتروجت صاحب المركز الثالث عشر بقيادة ياسر رجب برصيد 16 نقطة .

وحقق فريق بتروجت الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول.

5- النجوم مع المريخ

يلتقي فريق النجوم الذي يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة بقيادة أحمد العجوز مع فريق المريخ الخامس بقيادة أحمد عبد العزيز برصيد 22 نقطة، وشهدت الجولة الأولى فوز فريق المريخ بهدف نظيف.

6- القناة مع زد 

يحل فريق زد بقيادة أسامة نبية السابع برصيد 20 نقطة ضيفاً على القناة الثامن بقيادة محمد صلاح برصيد 19 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

7- سرس الليان مع جمهورية شبين

يقام على ملعب نادي سرس الليان مواجهة مرتقبة وهامة تجع فريق سرس الليان صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أسامة ححاج برصيد 17 نقطة بنظيرة فريق جمهورية شبين التاسع بقيادة ياسر رضوان برصيد 18 نقطة.

وشهد لقاء الدور الأول فوز الفريق السرساوي خارج ملعبه بهدف سجله محمد رمضان حله .

ترتيب المجموعة الثانية

1- الداخلية 28 نقطة
2- الترسانة 26 نقطة
3- بورتو 26 نقطة
4- كوكاكولا 23 نقطة
5- المريخ 22 نقطة
6- السويس 22 نقطة
7- زد افى سي 20 نقطة
8- القناة 19 نقطة
9- جمهورية شبين 18 نقطة
10- النجوم 18 نقطة
11- السكة الحديد 17 نقطة
12- سرس الليان 17 نقطة
13- بتروجيت 16 نقطة
14- النصر 16 نقطة
15- الزرقا 13 نقطة
16- طنطا 12 نقطة

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