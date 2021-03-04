Advertisements

متحدث الكهرباء: يوجد بنية تحتية متطورة لتسهيل عمل العداد الذكي

الخميس 04/مارس/2021 - 11:46 م
أيمن حمزة
أيمن حمزة
الفجر
Advertisements
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه يوجد بنية تحتية كاملة لتسهيل استخدام وتركيب العداد الذكي، مثل مراكز جمع البيانات وكابالات أو طرق الاتصال، بحيث لا يتعرض لأي مشكلات أثناء عمله.

وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه يوجد جهات مهمة تعمل لتنظيم منظومة العداد الذكي، على أن يتم التوسع في استخدام هذه العدادات بعد التجربة الكاملة.

وتابع أنه تم تركيب 210 ألف عداد خلال العامين الماضيين كمرحلة تجريبية، وخلال الشهور القادمة سيتم استكمال البنية التحتية اللازمة لتركيب هذه العدادات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الكهرباء مشروعات البنية التحيتة العداد الذكى

أخبار تهمك

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ 38 دقيقة

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد كهربا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ ساعة

مير-19.. أحدث الأدوية المنتظرة لمكافحة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تعثر صفقة انتقال نجم بيراميدز إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

"الكهرباء": تغيير جميع العدادات إلى ذكية أو بالكارت خلال 10 سنوات

متحدث "الكهرباء" يكشف مميزات العدادات الذكية

"الكهرباء": جاري إستبدال العدادات القديمة دون تحميل المواطن أي تكلفة

قبيل تحصيل الزيادة الجديدة.. "الكهرباء" تشكل لجان تفتيش لمتابعة قراءات كشافى "شعاع"

يتم الحساب من خلال 7 شرائح.. كل ما تريد أن تعرفه عن عداد الكهرباء مسبق الدفع

الكهرباء: العداد مسبوق الدفع تطور كبير في طريقة تقديم الخدمات للمواطن

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

11:30 م

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

09:31 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات