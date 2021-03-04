متحدث الكهرباء: يوجد بنية تحتية متطورة لتسهيل عمل العداد الذكي

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه يوجد بنية تحتية كاملة لتسهيل استخدام وتركيب العداد الذكي، مثل مراكز جمع البيانات وكابالات أو طرق الاتصال، بحيث لا يتعرض لأي مشكلات أثناء عمله.



وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه يوجد جهات مهمة تعمل لتنظيم منظومة العداد الذكي، على أن يتم التوسع في استخدام هذه العدادات بعد التجربة الكاملة.



وتابع أنه تم تركيب 210 ألف عداد خلال العامين الماضيين كمرحلة تجريبية، وخلال الشهور القادمة سيتم استكمال البنية التحتية اللازمة لتركيب هذه العدادات.