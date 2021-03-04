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حارس الجبلاية: بليلة بالعسل الوجبة المفضلة للشمبانزي في حديقة الحيوانات (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف وحيد محمد، حارس الشمبانزي في حديقة الحيوانات بالجيزة، عن الوجبات المفضلة للشمبانزي والقرود داخل الحديقة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشمبانزي يفطر دائما في الصباح الباكر بليلة بالعسل، وهي وجبته المفضلة في الشتاء ثم يشرب شاي بالعسل الأسود.

وأضاف أن الشمبانزي يقوم أيضا بشرب ماء دافئ مخلوط بالعسل الأسود في الصباح الباكر، موضحا أن الشمبانزي الذكر يجعل زوجته تأكل الأول ثم يأكل بعدها.

واستطرد وحيد محمد، حارس الشمبانزي في حديقة الحيوانات أن الشمبانزي مطابق للإنسان بنسبة 94% في حركاته ومشيه وخبطه.

وقال إن حديقة الحيوانات بها شمبانزي يدعي البرنس، وأنثى تدعى إنجي، ويصل عمرهما 21 عاما، ويصل الإجمالي الموجود داخل الحديقة 7 شمبانزيات أكبرهم شمبانزي يدعى كوكو مواليد 1996، كما يوجد إنسان غاب في الحديقة.

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