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محمد موسى يشيد بتعامل البنك العربي الأفريقي مع أزمة كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
الفجر
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أشاد الإعلامي محمد موسى، بتعامل البنك العربي الأفريقي الدولي مع أزمة فيروس كورونا المستجد، بقيادة شريف علوي العضو المنتدب للبنك، لافتا أن البنك قام بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات لضمان استمرارية الأعمال والعمليات المصرفية بصورة سلسة أثناء هذه الظروف الإستثنائية، وهو ماقمت به اللجنة حيث وضعت سيناريوهات واختبارات وتدريب فرق عمل عليها حتى يكون البنك مستعد لكافة الظروف.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، البنك العربي الأفريقي الدولي بذل أقصى المجهودات في متابعة التواصل مع عملائه بشكل فعال على كل قنوات الاتصال من فروع أو منصات إلكترونية أو من خلال مركز الاتصال، مشيدًا بقطاع التسويق بقيادة إيمان الجمل وشريف حسن.
 
وأشار موسى، إلى إشادة شريف علوي العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، في مواجهة الأزمات التي سببتها كورونا، لافتا أن التعامل الجيد والمتوازن من قبل الحكومة مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، هو ما أدى إلى عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى بشكل قوى منذ بداية منتصف يونيو الماضي، وضخ مزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية.

وأوضح "موسى"، أن شريف علوي، أشاد بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البنوك للحفاظ على صحة وسلامة موظفيها وعملائها لمواجهة فيروس كورونا في ظل تلك الظروف الصعبة مع الحرص على استمرار العمل بدون أى تعطيل لمعدلات سير العمل.

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