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"فن إطفاء الحرائق وطرق المكافحة والإنقاذ" برنامج تدريبي بتعليم نجران

الخميس 04/مارس/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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‏نفذت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية اليوم، برنامجاً تدريبياً – عن بُعد - بعنوان "فن إطفاء الحرائق وطرق المكافحة والإنقاذ"، بمشاركة 100 متدربة، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني.

 

ويهدف البرنامج الذي تقدمه مساعدة مدير الأمن والسلامة المدرسية مها اليامي لمدة يومين، إلى تزويد المتدربات بالمعارف والمهارات لاكتساب القدرة اللازمة للسيطرة على الحرائق وفق أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال، واتخاذ القرارات الحاسمة والتعامل الواعي والدقيق مع الحريق عند نشوبه، وتصنيف الحرائق وأنواع الطفايات المستخدمة في إخمادها، والتعامل السليم مع الحروق بأنواعها، وكيفية استخدام محتويات حقيبة الإسعافات الأولية بطريقة صحيحة.

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