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استجابة لـ"خط أحمر".. الكهرباء تبحث أزمة ظلام طريق 12 بالقناطر الخيرية

الخميس 04/مارس/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه سيتم متابعة شكوى المواطنين بشأن ظلام طريق 12، وهو الطريق الرابط بين القناطر الخيرية وما يقرب من 20 قرية.

وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن إنارة الطرق من اختصاص وزارة التنمية المحلية، ولكنه سيتواصل معهم ويتابع حل المشكلة.

يذكر أن عدد كبير من أهالي القرى الواقعة على طريق 12 الرابط بين القناطر الخيرية وحوالي 20 قرية، استغاثوا ببرنامج "خط أحمر" من أجل إيصال صوتهم للمسئولين بشأن إنقاذهم من الظلام الدامس الذي يحيط بالطريق الرئيسي لديهم، مما يشكل خطرا كبيرا على حياتهم.

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