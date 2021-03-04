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محمد موسى: بنك التعمير والإسكان يسير بخطوات ثابتة نحو المجتمع اللانقدي

الخميس 04/مارس/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الإعلامي محمد موسى، إن بنك التعمير والإسكان يولي اهتماما كبيرا بالشمول المالي تماشيا مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي والتحول إلى المجتمع لا نقدي، لافتا أن ذلك يتم من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتوفير منتجات رقمية مختلفة مثل الإنترنت والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية فلوسي فون، والتوسع في إصدار البطاقات للتسهيل على العملاء.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "شغل عالي بينفذه بنك التعمير والإسكان وإدارة واعية وفاهمة بتعمل إيه كويس ومعاها فريق عمل متدرب على أحدث أساليب التكنولوجيا".

وأشار "موسى"، إلى أن نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن العام المالي 2020، أظهرت استمرار البنك في تحقيق نتائج إيجابية وتسجيل معدلات نمو قوية، على الرغم من الظروف الاستثنائية والاّثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا على كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية، إلا أن بنك التعمير والإسكان قد استطاع تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2020، حيث بلغت الأرباح المجمعة 2 مليار جنيه بعد الضرائب، بينما بلغت الأرباح المستقلة للبنك 1.8 مليار جنيه.

ولفت "موسى"، إلى أن حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان أوضح أن البنك نجح في تطبيق خطته الاستراتيجية التي يسعى من خلالها أن يكون في مقدمة البنوك التجارية، والتي أسهمت في تحقيق إنجازات عديدة بمختلف أنشطة العمل المصرفي بالبنك، مما انعكس على نتائج أعمال البنك وأداؤه المالي، وتم تطبيق الخطة الاستراتيجية من خلال عدة محاور رئيسية، منها الحرص على تطوير وتقديم الخدمات المصرفية لتلبية الاحتياجات المصرفية المختلفة للعملاء، والتوسع في الخدمات الرقمية والعمل على تطويرها بشكل دائم.

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