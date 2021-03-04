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الوضع أصبح لا يطاق.. محمد موسى يوجه رسالة لمحافظ القاهرة (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
الفجر
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عرض الإعلامي محمد موسى، استغاثة أهالي منطقة دار السلام القديمة، بمحافظة القاهرة، من تلال القمامة الموجودة أول شارع مصر حلوان الزراعي.

وتابع محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، المنطقة تحولت إلى "خرابة" وحاصرتها تلال القمامة وأصبحت مأوى للبلطجية ومستنقع للحشرات والأوبئة في وقت نحتاج فيه لتطبيق الاحتياطات الاحترازية في ظل انتشار الأمراض وخاصة فيروس كورونا.

وأتم "موسى" قائلا: "محتاج أفهم إزاي شارع رئيسي زي ده يكون بالمنظر السيئ، منظر لايليق بشارع رئيسي وكبير ويربط بين المعادي ودار السلام ويمتد لمنطقة أثر النبي.. هل ده يرضي ربنا، مناشد محافظ القاهرة: قائلا: الموضوع ده لازم يتحل بأسرع وقت لأن الوضع أصبح لا يطاق.

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