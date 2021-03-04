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خبير تكنولوجيا يكشف عن تفاصيل إتاحة الحكومة للمواطنين تطبيق معلوماتي

الخميس 04/مارس/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل إطلاق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تطبيق يهدف لإتاحة المعلومات للجمهور، قائلُا إن التطبيق لم يكن متاحًا من قبل للجمهور مما تعتبر خطوة مهمة على طريق الشفافية وإتاحة المعلومات والبيانات.

وأوضح الدكتور محمد الجندي خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن المعلومات لها علاقة بالحكومة وبأسعار الخضر والفواكه والعملات والأسهم في البورصة ومؤشرات التنافسية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات جيدة للغاية ويمكن للمواطن تنزيل التطبيق من خلال هواتف الاندرويد والايفون.

وأكد أنه توجد مشاريع ضخمة مستقبلية في المجال التكنولوجي لخدمة أهداف الحكومة خاصة في منظومة الشكاوي، موضحًا أن التطبيق يوجد به تذكير للإشعارات.

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