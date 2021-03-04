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التموين: توفير منافذ متنقلة تجوب القرى والنجوع لبيع سلع رمضان بأسعار مخفضة

الخميس 04/مارس/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال عبدالمنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتنمية بوزارة التموين، إن الدكتور على المصيلحي عقد عدة اجتماعات مع أصحاب السلاسل التجارية والشركات الغذائية للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وأضاف عبدالمنعم خليل خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم الاتفاق مع 21 سلسلة تجارية بـ1252 فرعا، لعرض 15 سلعة غذائية تتنوع بين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونة والصلصة والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاى واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش بتخفيضات تتفاوت بين 15% وحتى 35%.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتنمية بوزارة التموين، والأسعار والوزان ستكون ثابتة في جميع السلاسل بمواصفات خاصة، لافتا أن أسعار السلع مناسبة لجميع الطبقات المختلفة وتلبي احتياجاتهم، مشيرا إلى مشاركة 1300 مجمع استهلاكى تابع للوزارة بنفس التخفيضات إضافة إلى منافذ جمعيتي لتصل جميع السلع إلى القرى والنجوع بجميع المحافظات من خلال المنافذ المتنقلة.

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