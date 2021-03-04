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هيئة قضايا الدولة توافق على الإشراف القضائي لانتخابات "الصحفيين"

الخميس 04/مارس/2021 - 11:15 م
انتخابات نقابة الصحفيين السابقة
انتخابات نقابة الصحفيين السابقة
ميسون أبو الحسن
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علمت "الفجـر" من مصادرها، موافقة هيئة قضايا الدولة، على الإشراف القضائي لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والمقرر عقدها غدًا الجمعة 5 مارس.


وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إن هيئة قضايا الدولة رحبت بالإشراف القضائي على انتخابات النقابة، بعد رفض مجلس الدولة الإشراف، تخوفًا من انتشار فيروس كورونا.


وكان قد أرسل مجلس الدولة خطابًا إلى نقابة الصحفيين، يرفض فيه الإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وذلك تخوفًا من انعقادها في ظل انتشار فيروس كورونا.

 

وكانت قد قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، برفض كافة الدعاوى المُقامة لوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وتأجيلها لحين الانتهاء من جائحة كورونا.


وتعقد نقابة الصحفيين، في العاشرة من صباح غدٍ الجمعة، جمعيتها العمومية، وانتخابات التجديد النصفي لـ6 من أعضاء مجلس النقابة ومقعد النقيب.         


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