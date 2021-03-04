Advertisements

العثيمين: المملكة اتخذت خطوات جريئة وسنّت سياسات حازمة في التصدي لخطاب التطرف

الخميس 04/مارس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن المملكة اتخذت خطوات جريئة، وسنت سياسات حازمة في التصدي لخطاب التطرف، لافتاً الانتباه إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تستلهم وبدقة منهج المملكة في التصدي للتطرف والإرهاب وترسيخ قيم الاعتدال،بوصفها المرجع الموثوق في كل ما يتعلق بالإسلام، ويلتف حولها علماء الأمة الإسلامية؛ ليكونوا المرجع في تجديد الخطاب الديني، ومحاربة التطرف ونشر الاعتدال والوسطية.

جاء ذلك خلال مشاركة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مؤتمر (دور المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية) الذي تنظمة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, بورقة (عن جهود المملكة في ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية ومكافحة الغلو والتطرف ورعاية الحوار بين المسلمين مع بعضهم وبين المسلمين وغيرهم، و دور المنظمة وإسهاماتها في هذا السياق).

ولفت معاليه النظر إلى أن المؤتمر يأتي في فترة حساسة جداً تشهد تصاعداً لأنشطة الجماعات الإرهابية في العديد من المناطق في العالم الإسلامي، مبدياً اعتزازه بالجهود الصادقة للمملكة العربية السعودية في تعزيز مبدأ الوسطية، ومكافحة الأفكار المتطرفة الزائغة عنها, منوهاً بتصدي المنظمة للتطرف والإرهاب من خلال عدة جوانب أبرزها الجانب الفكري عبر مجمع الفقه الإسلامي الدولي, ومؤخرا مركز صوت الحكمة، الذي تعده المنظمة ذراعها الفكري في حربها ضد التطرف والإرهاب باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ على رعايته هذا المؤتمر الدولي الذي يأتي امتداداً واستكمالاً لمواقف المملكة الواضحة والثابتة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في العالم الإسلامي، ودعمها المتواصل لكل ما يجمع ويوحّد شمل المسلمين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المملكة العثيمين

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد كهربا

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ يوم

قائد الأهلي يتدخل لحل أزمة نجم الفريق

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

تعثر صفقة انتقال نجم بيراميدز إلى الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مير-19.. أحدث الأدوية المنتظرة لمكافحة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

أمين "التعاون الإسلامي" يستقبل مفتي الجمهورية لبحث تعزيز التعاون مع "أمانة الإفتاء"

رابطة العالم الإسلامي: للمملكة رمزية إيمانية وحضارية راسخة في وجدان المسلمين

العثيمين: الجميع يتحمل مسؤولية مكافحة الغلو ونشر ثقافة الاعتدال

"العثيمين" يشيد باستضافة مصر مهرجان منظمة التعاون الأول

"التعاون الإسلامي": إعادة ترسيخ قيم الوسطية شرط لعودة الأمن

أوكرانيا تشيد بمواقف المملكة معها ومع مسلمي القرم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

09:31 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

07:55 م

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد كهربا

10:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات