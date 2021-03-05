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محمد موسى يعرض صورًا صادمة لـ"عين حلون" (فيديو)

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:42 ص
محمد موسى
محمد موسى
الفجر
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عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، عددا من الصور تظهر أن منطقة عين حلوان تحولت إلى ساحة مهجورة وأصبحت سكن لبعض الكلاب وحيوانات الشارع، بعدما كان تجلب عددا كبيرا من الزوار من جميع المحافظات.

وتابع "موسى"، عين حلوان التي تحتوى على مياه طبيعية من صنع ربنا وبها المياه الكبيريتية المعالجة، لافتا أن المنطقة تعد من أحد الكنوز التي تمتلكها مصر.

وأضاف موسى، على الرغم من أهمية وشهرة عين حلوان، إلا أنها لم تحظَة بالرعاية والاهتمام المناسب من محافظة القاهرة، ولو حصل اهتمام يمكن أن يؤهلها ذلك أن تكون مصدر دخل جديد للمحافظة أو حتى من باب تنشيط حركة السياحة العلاجية التي دايما نبحث عنها.

وأشار موسى، إلى كثرة المياه المتدفقة من العين جعلت الحشائش والغاب ينمو في كل مكان بشكل عشوائي ما جعل المنظر لا يسر العين، وعدم الاهتمام بمجرى المياه جعله يتراكم عليه الطحالب ليبدو أخضر اللون بالإضافة إلى تحطم المجرى نفسه.

وتساءل "موسى": "لحد أمتى هتفضل مقدراتنا مهملة وليه نهمل مكان زي ده وقاعدين نتفرج عليه وهو بقا بيت للأشباح وليس مزار سياحي؟.

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محمد موسى عين حلوان بوابة الفجر الفجر

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