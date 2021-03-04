نشرة أخبار الدقهلية اليوم الخميس ٤-٣-٢٠٢١: تقديم لقاح كورونا للمواطنين وحملات تغلق منشات طبية

محافظ الدقهلية ووكيل الصحة يطلقان حملة التطعيم بلقاح كورونا بمستشفى المنصورة العام



تجديد الثقة في الدكتور أحمد حشيش مديرًا للمستشفى المنصورة العام ( الدولي )



صحة الدقهلية: حملات تفتيشية مفاجئة على 785 منشأة طبية خلال شهر فبراير



تفاصيل جولة مدير إدارة طلخا التعليمية لمتابعة الامتحانات بمجمع المدارس



استقبل مجمع مدارس طلخا في محافظة الدقهلية، سيد درويش مدير ادارة طلخا التعليمية اليوم الخميس وتفقد لجان الامتحانات للتأكد من الإلتزام بكافة الاجراءات الاحترازية.



رافق مدير ادارة طلخا التعليمية، احمد يحيي وكيل اداره طلخا التعليميه، واشرف عبد الفتاح مدير التعليم الثانوي بالإدارة، وقاموا بالمرور علي مجمع مدارس طلخا.



وخلال الجولة تفقدوا اللجان الامتحانيه واطمئنوا علي حسن سير الامتحانات وعلي الطلاب أثناء تأديتهم للامتحان.









شهدت محافظة الدقهلية، يوم الخميس العديد من الأحداث في مختلف مدن المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة:شهد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكي وكيل الصحة اليوم الخميس إنطلاق حملة إعطاء لقاح فيروس كورونا بالمجان للمواطنين (كبار السن وذوي الامراض المزمنة) من اليوم الخميس وذلك بمقر مستشفى المنصورة العام الجديد بحضور الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ورؤساء القطاعات بمديرية الصحة، والدكتور احمد حشيش مدير مستشفي المنصورة العام الجديد.وقد اكد محافظ الدقهلية خلال إفتتاحه بدء اعمال الحملة المشار اليها ان الدولة والحكومة المصرية ضربت اروع الامثلة فى المواجهة والتصدى لفيروس كورونا منذ اللحظة الاولى وذلك بفضل الرعاية والدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية وبفضل تضافر جهود كافة أجهزة الدولة، والوعى لدى المواطنين فضلا عن المشاركة المجتمعية الفعالة لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والمواطنين.جدد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية الثقة في الدكتور احمد حشيش مدير بمستشفي المنصورة العام ونائبيه الدكتور احمد خلاف والدكتور وائل فتحي لمدة عام ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الصادر اليوم الخميس الرابع من مارس برقم ١٦٠٣، ونص القرار الصادر من مكتب وكيل الوزارة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية انه بعد الاطلاع علي القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلي القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن المهن الطبية ولائحته التنفيذية.قامت ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية واقسامها بالادارات الصحيه بشن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة حيث تم المرور على حوالي 785 منشأة طبية خاصة تشمل عيادات خاصة، ومراكز طبيةو مراكز علاج طبيعي وعيادات تخصصية، ومعامل تحاليل ومستشفيات خاصة.جاء ذلك فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.إجراء أكثر من 275 عملية جراحية لمرضى العيون ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى رمد المنصورةاعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن الانتهاء من إجراء اكثر من 275 عملية جراحية لمرضى العيون ضمن قوائم الانتظار بمستشفى رمد المنصورة خلال شهري يناير وفبراير 2021 حيث شملت عمليات المياه البيضاء واصلاح الحول وحقن شبكية وجراحات تجميل الجفون وتسليك القنوات الدمعية وزرع عدسات.