المزين يعلن قائمة منتخب السويس لمباراة بورتو بالقسم الثاني



خط الدفاع: محمد علاء هيكل - محمد عبد الرازق - محمد فراويله - كريم عصمت - أحمد فتحى - اسامة ابراهيم - نور العريان.



خط الوسط: أحمد فتحي - محمد جبل - محمود قطب - "الافريقي" كاظم - عمارة نيمار - رفعت مفتاح.



خط الهجوم: أحمد حسين - يوسف محمد - محمد كريسبو - مصطفي فرغلي، فيما يأتى أبرز الغيابات أحمد الجندي بسبب الإصابة.



ويحل منتخب السويس ضيفا على فريق بورتو عصر الجمعه، في الثانية والنصف، في أولى منافسات الدور الثانى بمجموعة القاهرة و القناة من دوري القسم الثاني.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس بقيادة ايمن المزين، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة نظيره فريق بورتو السويس.وجاءت قائمة الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمود كوكو - نادر عاطف.