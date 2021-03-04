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المزين يعلن قائمة منتخب السويس لمباراة بورتو بالقسم الثاني

الخميس 04/مارس/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس بقيادة ايمن المزين، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة نظيره فريق بورتو السويس.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمود كوكو - نادر عاطف.

خط الدفاع: محمد علاء هيكل - محمد عبد الرازق - محمد فراويله - كريم عصمت - أحمد فتحى - اسامة ابراهيم - نور العريان.

خط الوسط: أحمد فتحي - محمد جبل - محمود قطب - "الافريقي" كاظم - عمارة نيمار - رفعت مفتاح.

خط الهجوم: أحمد حسين - يوسف محمد - محمد كريسبو - مصطفي فرغلي، فيما يأتى أبرز الغيابات أحمد الجندي بسبب الإصابة.

ويحل منتخب السويس ضيفا على فريق بورتو عصر الجمعه، في الثانية والنصف، في أولى منافسات الدور الثانى بمجموعة القاهرة و القناة من دوري القسم الثاني.

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