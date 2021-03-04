المدير الفني لكرة اليد بالزمالك يرافق "هتلر" لإجراء جراحة صدرية بالإمارات





قال مصدر مطلع بقطاع كرة اليد بنادي الزمالك، أن الكابتن محمد رمضان الشهير بـ "هتلر"، يغادر القاهرة غدًا، وبرفقتته طبيب الفريق وكابتن حسين زكي المدير الفني، إلى دولة الإمارات لإجراء العملية الجراحية الدقيقة في العضلة الصدرية مع البروفسير الفرنسي فيليب براندو صباح يوم الجمعة القادم.





وأضاف المصدر أن حسين زكي قرر تحمل نفقة مرافقته لـ "هتلر"، من ماله الخاص حفاظًا علي موارد النادي المالية.



