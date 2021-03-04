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مدرب ليستر سيتي يتحدث عن إصابة ماديسون

الخميس 04/مارس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، إنه "لن يتعجل عودة صانع اللعب المصاب جيمس ماديسون من إصابة في الفخذ أبعدته عن آخر ثلاث مباريات للفريق في كل المسابقات".


وغاب ماديسون، الذي سجل 11 هدفاً وصنع 10 في كل المسابقات هذا الموسم عن آخر ست مباريات لليستر في موسم 2019-2020، بسبب إصابة مماثلة تطلبت جراحة.

واستبدل الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 24 عاما كاجراء احترازي في انتصار الشهر الماضي 2-1 على مضيفه أستون فيلا في الدوري الممتاز بعد أن عاودته المشكلة السابقة.

وقال رودجرز للصحافيين قبل مواجهة برايتون صاحب المركز 16 يوم السبت "لا يزال يعمل مع الفريق الطبي. لن نتعجل عودة جيمس ونتمنى أن تتحسن حالته تدريجياً.

"الفحوصات الأخيرة كانت مشجعة ونتمنى أن يتحسن كثيراً في الأسابيع القليلة المقبلة".

ويحتل ليستر المركز الثالث في الدوري برصيد 50 نقطة من 27 مباراة، ويعاني من قائمة طويلة من الإصابات.

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