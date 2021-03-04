رحاب سالم: غياب التجديد بين الزوجين من أهم أسباب الملل والخرس الزوجي

قالت رحاب سالم، والمحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، إن المسئول عن الملل في الحياة الزوجية هما كلا الزوجين، لأن الزوجين لو لديهم روح الاستمرارية والإبقاء على البيت والأولاد، لأن يكون هناك مكان للملل الزوجي.



وأضافت رحاب سالم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الملل الزوجي يتحول لخرس زوجي مع مرور الوقت، ولكي لا يصاب الزوجين بذلك عليهم بالتجديد والتغيير، وحتى لا يتأثر طرف على حساب أخر.



وتابعت: أن الملل الزوجي يأتي من عدم تحدث الطرفين بين الزوجين، "ولازم دايما نتحدث ونتكلم مع بعض"، موضحة أن الصمت بين الزوجين يؤدي للملل الزوجي، وهو ما يؤدي للخرس الزوجي ثم النكد، وهكذا.