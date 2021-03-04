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مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

الخميس 04/مارس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يدرس النيجيري جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن القلعة الحمراء من أجل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن أجاي أخطر أمير توفيق مدير التعاقدات، بتأجيل ملف تمديد عقده مع النادي لحين دراسة العروض الخارجية.

وأكد المصدر، أن أجاي أكد أنه حقق كل طموحاته وأهدافه مع الأهلي، والتي كان أخرها مشاركته في مونديال الأندية بالدوحة.

وأشار المصدر، أن أمير توفيق طالب أجاي بالتركيز مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا له أن النادي لن يقف أمامه بشرط وصول عرض يليق بإسم النادي ماديًا.

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