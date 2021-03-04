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محمد رجائي: حديقة الحيوان بالجيزة الثانية عالميًا بعد لندن

الخميس 04/مارس/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوانات، إن حديقة الحيوان بالجيزة من أعرض الحيوانات في العالم وهي الثانية في العالم بعد حديقة لندن، وهي محل اهتمام من المنظمات الدولية نظرًا لعراقتها، والحيوانات والنباتات التي تتواجد بها.

وتابع "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى" بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن مرور 130 عام على حديثة الحيوان يتوافق مع اليوم العالمي للحياة البرية، مشيرًا إلى أن الحديقة بها عدد كبير من الاشجار النادية، ولهذا تم الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية وبمرور 130 عام على الحديقة بـ جزيرة الشاي بالحديقة.

ولفت إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة عادت لنهضتها مرة اخرى، وبدأت تتعافى سواء من ناحية صحة الحيوانات، أو بإدخال حيوانات جديدة بدون تحميل الدولة أي تكلفة مثل الزرافة، والدب الروسي، والنمور.

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