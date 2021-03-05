موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم حضور محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق، ويأتي ذلك على خلفية العقوبة التي وقعتها إدارة النادي ضده.





وكانت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد وقعت عقوبة على محمودعبدالمنعم كهربا، بتغريمة بمبلغ 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى تجميده لمدة شهر.





وعليه فقد استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم تواجد كهربا في تدريبات الفريق خلال فترة الإيقاف لمدة شهر.





فيما طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، اللاعب بخوض تدريبات منفردة خلال فترة إيقافه، بعد رفض موسيماني وجوده.





ويستعد فريق الأهلي الكروي الأول، لملاقاة نظيره فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.



