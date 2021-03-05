أزمة غير متوقعة تواجه ليفاندوفسكي

لم يسدد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، الضرائب حتى عام 2016 من أرباح الإعلانات التي تقدر بالملايين سواء في بلاده أو في ألمانيا، وذلك وفقاً لما نشرته اليوم الخميس صحيفة دير شبيغل الأسبوعية.





ولجأ اللاعب الدولي، الذي اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم، أفضل لاعب في عام 2020، منذ سنوات لما أسمته الصحافة الألمانية بـ"الحيل المشبوهة" وذلك بعد فحص "مئات الوثائق".



وكان المحامي الشخصي للاعب وصديق طفولته، كميل جورزلنيك، اختار نوعاً من الصيغ القانونية للشركة التي تمتلك حقوق بيع صورة اللاعب، وهو ما سمح بالعديد من المناورات الخاصة بالإبداع المالي بسبب الثغرات المتواجدة في القانون البولندي.



وأرسل المحامي بريدا إلكترونياً لمستشار اللاعب، سيزاري كوخارسكي، كتب فيه أن "هناك مخاطر، ولكن يجب المخاطرة بشيء لتحقيق المكاسب".



كما أرسل ليفاندوفسكي بريداً لمستشاره أخبره في أنه "بفضل كميل تجنبت دفع الضرائب".