"الصحفيين" تعتمد نتيجة لجنة المشتغلين.. وتقرر إعادة فتح الاشتراك بمشروع العلاج

اعتمد مجلس نقابة الصحفيين، منذ قليل، نتيجة لجنة القيد لجدول المشتغلين للزملاء، وذلك خلا اجتماعه المنقعد الآن.



كما قرر المجلس، إعادة فتح الاشتراك بمشروع العلاج لمدة أسبوعين، وذلك من الأحد المقبل 7 مارس، وحتى الأحد 14 مارس الجاري.



ويناقش المجلس خلال اجتماعه المنعقد الآن، الميزانية المقررة للعامين الماضيين، والتقرير الختامي للنشاط، لاعتماده وإعلانه للجمعية العمومية، لمناقشته وإقراره.



وتعقد نقابة الصحفيين، غدًا الجمعة، في العاشرة صباحًا، جمعيتها العمومية العادية، وانتخابات التجديد النصفي لـ6 من أعضاء المجلس ومقعد النقيب.