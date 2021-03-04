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أستاذة علوم سلوكية تكشف عوامل إصابة الحياة الزوجية بالملل

الخميس 04/مارس/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
الفجر
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كشفت الدكتورة عبير حسن عبد القادر، أستاذة العلوم السلوكية، عن أهم العوامل والأسباب التي تدفع الحياة الزوجية إلى الفشل، مشيرة إلى أن إهمال الزوج بالمرأة يؤدي إلى نتائج كارثة قد تصل إلى الإنفصال.

وأضافت عبير حسن خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرجل النكدي يعد أحد أهم أسباب إصابة الحياة الزوجية بالملل.

وتابعت أستاذة العلوم السلوكية، المرأة حاليا تتحمل جميع الأعباء من أمور مادية ومعنوية وأسرية، لافتة أن الرجل يجب أن يتسم بالحكمة والذكاء وقادر على أحتواء الزوجة وتلبية رغباتها ومساعدتها في كافة أمور الحياة.

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