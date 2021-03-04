خبيرة علوم سلوكية: أزمة منتصف العمر عند الرجل تؤثر على الحياة الزوجية

قالت عبير عبدالقادر، أستاذة علوم سلوكية، إن الرجل يصل في مرحلة عمرية معينة لأزمة منتصف العمر، وهو ما يؤئر على حياته الزوجية، حيث يجد أن كل النساء جميلات عدا زوجته التي قد يصفها بالمملة.



وأضافت عبير عبدالقادر خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المرأة هي سيدة المنزل والملكة فيه حينما يوفر لها الزوج كل الأمور التي تؤهلها لذلك.



وتابعت: الدراما التليفزيونية من أهم أسباب افتعال الرجل لشعور الملل، بسبب أنها تعطي للرجل إحساس بأن الزوجة أحد مكتسبات الرجل.

