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حديقة الجيزة: الحيوانات تأثروا خلال فترة الحظر لغياب الجمهور وشعور بالفقد

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:51 ص
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنهم يطبقون كافة الإجراءات الاحترازية داخل الحديقة، حيث يتم قياس درجة حرارة الزائرين، فضلا عن ارتداء الكمامة داخل الحديقة.

وأشار "رجائي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن هناك حيوانات تأثرت خلال فترة الحظر بسبب فيروس كورونا لغياب الجمهور، معلقا: "في حيوانات شعرت بالافتقاد"، لافتا إلى أنهم عملوا خلال فترة الحظر على تقديم أغذية ترفيهية للحيوانات كالتفاح واليوسفي.

وأضاف أنه يعتبر أن العمال المتواجدون داخل الحديقة كالخبراء، حيث أنهم يفهمون جيدا سلوك الحيوانات حتى المفترس منهم، لافتا إلى أن عدد العمال بالحديقة يصل إلى 80 عامل.

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