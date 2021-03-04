"شارك في حرب أكتوبر ووصفه السيسي بالمُعلم".. تعرف على مسيرة الراحل كمال عامر من الجيش إلى البرلمان

تصدر اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تريند محرك البحث جوجل، بعد وفاته اليوم وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترقية الراحل اللواء كمال أحمد عامر إلى رتبة فريق فخرى، مع منحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر.





وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.





وتستعرض "الفجر" مسيرة الراحل بداية من خدمته بالقوات المسلحة وصولا إلى البرلمان، فيما يلي:





١- ولد اللواء كمال أحمد عامر في 13 يونيو 1942، بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.





٢- في الانتخابات البرلمانية، ترشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب حماة الوطن، عن دائرة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.





٣ - شغل منصب محافظ مطروح من عامي ١٩٩٧ وحتى عام ١٩٩٩، ثم محافظا لأسوان في الفترة من 31 أكتوبر 1999 وحتى 17 يوليو 2001.





٤- تولى رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول وكذلك خلال الفصل التشريعي الثاني الذي بدأ شهر يناير الماضي.





٥- عمل مستشارا بأكاديمية ناصر العسكرية.





٦- شارك فى جميع الحروب التى اجتازتها مصر فى الفترة ( 1962 ــ 1997 )، وشارك فى حرب أكتوبر وهو برتبة رائد وقائدا لكتيبة مشاه ميكانيكى.





٧- تدرج في وظائف العمليات والتخطيط لجميع المستويات بالقوات المسلحة، حيث شغل جميع المناصب القيادية من قائد فصيلة مشاه مرورا بجميع المناصب بسلاح المشاة، ثم رئيسا لأركان وقائد لواء مشاة ميكانيكي، ثم رئيسا لأركان وقائد فرقة مشاة ميكانيكي، ثم رئيسا لأركان القوات المصرية في عمليات الخليج الثانية، كما شغل منصب قائد القوات المصرية في عمليات الخليج الثانية، ثم رئيسا أركان الجيش الثالث الميداني، ثم قائدا للجيش الثالث الميداني وتولى منصب نائب مدير المخابرات الحربية خلال فترتين (يوليو 1991 إلى يوليو 1992، والثانية من يناير 1995 - ديسمبر 1995)، ثم عين مديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع حتى 1997.





٨- حصل على ماجستير العلوم العسكرية أكتوبر 1972، ودرجة الزمالة في الإستراتيجية العسكرية في يونيو 1984، وحصل على العديد من الدورات العسكرية في مجالات مختلفة، ودراسات مدنية عليا في العلوم الاجتماعية والدراسات الإسلامية، كما حصل على درجة الدكتوراه في الإستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.





٩- عين عضوا بمجلس الشورى ديسمبر 2012 حتى يونيو 2013، وفاز بعضوية مجلس النواب في دورتي ٢٠١٥، و٢٠٢٠.





١٠- حصل على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات منها: وسام النجمة العسكرية، ووسام الجمهورية، ونوط الواجب ونوط التدريب، ونوط الخدمة الطويلة والممتازة، ووسام الملك فيصل من السعودية، ونوط المعركة ووسام تحرير الكويت من الكويت، ووسام 26 سبتمبر من اليمن ووسام الأمم المتحدة.





١١- توفيت زوجته في شهر يونيو 2020.