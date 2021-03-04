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وزير الإعلام يشيد بـ "سينما مصر".. وخالد جلال يجري اختبارات الدفعة الثالثة بمركز الإبداع

الخميس 04/مارس/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
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أشاد الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام بالعرض المسرحى "سينما مصر" وفكرته المتميزة وقال : "سعدت جدا بحضور مسرحية سينما مصر، التي يقدمها المخرج المبدع خالد جلال على مسرح الإبداع، وأضاف أن العرض فن راق وهادف، وينبئ بأن مصر لديها قدرة فنية محترمة لا تنضب .

جاء ذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عقب مشاهدته للعرض أمس الأربعاء، على مسرح مركز الإبداع الفنى، بدار الأوبرا المصرية، وبحضور الكاتبة أمل فوزي والمخرج أحمد عبد الحميد .

من جانبه، أعرب المخرج خالد جلال، المشرف العام على مركز الإبداع الفنى، عن سعادته بإشادة الدكتور إسامة هيكل والسادة الحضور، مشيرا إلى أنه يجري حالياً اختبارات الدفعة الثالثة من استوديو المواهب بالمركز، والتى تمثل أيضا الدفعة السادسة من عمر مركز الإبداع الفنى .
 
"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية .

ويقدم العرض حاليا فى الثامنة من مساء أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .

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