Advertisements

إبراهيم عيسى: الصين تنتج نصف مليار جرعة من لقاح كورونا وتوزع على ٨٠ دولة مجانا

الخميس 04/مارس/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارات منفردة لتأثرة كثيرًا بأزمة فيروس كورونا، فيما أن الصين كانت متهمة في بداية الأمر بأنها مصدر انتشار الفيروس، والآن الأمل والمنقذ لمعظم دول العالم، وأنها تمد العالم باللقاح في فترة غياب أمريكا وتخلي أوروبا عن دورها.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الصين تنتج نصف مليار جرعة وتوزعها على العالم، وتوزع لـ80 دولة بدون مقابل، والصين تنتج اللقاحات كطريق للدبلوماسية في العالم، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا بدأت بدلوماسية الكمامات، والآن نعيش دبوماسية اللقاحات.

وتابع: "الصين وروسيا والهند وكوبا وإسرائيل والإمارات كان لهم طريقة في دبلوماسية اللقاح"، كما أن روسيا تصدر الكثير من اللقاحات على دول العالم، موضحًا أن كوبا من أهم دول العالم في الطب، والهند انتجت لقاحات محلية وتمتلك بنية تحتيه من المراكز البحثية بشكل كبير.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ ساعة الا ربع

تعثر صفقة انتقال نجم بيراميدز إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد كهربا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 7 ساعات

مير-19.. أحدث الأدوية المنتظرة لمكافحة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبل الفرعون المصري مع ليفربول

منذ 12 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

منذ 34 دقيقة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

09:31 م

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

11:30 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات