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محام: "جاتلي زوجة تطالبني برفع قضية خلع على زوجها لكسر الملل"

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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قال محمد مصطفى التهامي، المستشار القانوني، إن المرأة دائما مما تتحامل على الرجل وتحمله أسباب فشل العلاقة الزوجية وإصابتها بالملل أو الخرس أو غير ذلك.

وأضاف "التهامي"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الزوج ينساق دائما وراء العمل لتلبية احتياجات المنزل ولكن عدم تقدير الزوجه يسبب الملل.

وتابع المستشار القانوني، إصابة الحياة الزوجية بالملل يؤدي إلى الفتور وعدم الرغبة والمشاركة في مشاكل الحياة، وبالتالي تأتي النتائج بطلب الطلاق.

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محمد موسى بوابة الفجر الفجر

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