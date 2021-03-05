محام: "جاتلي زوجة تطالبني برفع قضية خلع على زوجها لكسر الملل"

قال محمد مصطفى التهامي، المستشار القانوني، إن المرأة دائما مما تتحامل على الرجل وتحمله أسباب فشل العلاقة الزوجية وإصابتها بالملل أو الخرس أو غير ذلك.





وأضاف "التهامي"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الزوج ينساق دائما وراء العمل لتلبية احتياجات المنزل ولكن عدم تقدير الزوجه يسبب الملل.



