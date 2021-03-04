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خبيرة علوم سلوكية: الرجل هو السبب في الملل الزوجي (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
الفجر
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قالت عبير عبدالقادر، أستاذة علوم سلوكية، إن السبب في الملل الزوجي هو الرجل، لأن الملل هو شعور افتعالي يفتعله الرجل حينما يصل لنسبة معينة من اللامزاجية.

وأضافت عبير عبدالقادر خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدراما التليفزيونية من أهم أسباب افتعال الرجل لشعور الملل، بسبب أنها تعطي للرجل إحساس بأن الزوجة أحد مكتسبات الرجل.

وتابعت أن الزوجة تتحمل مسئولية كبيرة في الحياة الزوجية مثل الرجل تماما، فهي "بتودي العيال الحضانة وتتحمل أعباء المعيشة وتشتغل وتنظف البيت"، موضحة أن 75% من الرجال يحملون الزوجة فوق طاقتها.

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