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إيداع 14 مليون جنيه في حساب شاب مصري بالخطأ

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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علق أحمد جاد، مرشد سياحي، على إيداع 760 الف يورو في حسابه بالخطأ،، قائلًا: "لم أفكر لحظة في الإستيلاء على المبلغ".

وتابع "جاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن بعد أزمة كورونا عمل على التعامل أون لاين في مكاتب ترجمه في هولندا، وكان لديه حساب في احد مكاتب الترجمة عبارة عن عدة يوروهات، وبدلًا من تحويل المبلغ الخاص به، تم تحويل له رقم الفاتورة الذي كان عبارة عن 760 الف يورو.

ولفت إلى أن المكتب تواصل معه وأبلغه بالواقعة، وبعد التأكيد من دخول المبلغ لحسابه، قام بإعادة تحويل المبلغ إلى المكتب، متابعًا: "استغربوا إنني رجعت المبلغ تاني،..دي كانت فلوس تشغلني 200 سنة".

وأشار إلى أنه كتب هذه الواقعة بشكل ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي، ففوجئ بتحول الواقعة لتريند، والجميع من القنوات تواصلت معه، معقبًا: "مكالمات 24 ساعة، وفي أحد الأشخاص تواصل معي وطلب مني عدم إرسال الأموال بحجة إن أموالهم غنيمة لنا".

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