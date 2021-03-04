الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا في نهاية فصل الشتاء، متابعة: "نهاية فصل الشتاء الجغرافية في 20 مارس، وبداية الربيع في 21 مارس، وهذه الفترة تكون فترة تقلبات جوية".



وأشارت "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، مؤكدة على ضرورة عدم تخفيف الملابس، موضحة أنه سيكون هناك تقلبات جوية، وأن حالة الطقس ستختلف من يوم ليوم.



وأضافت أن هناك ارتفاع آخر ملحوظ في درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء حتى تصل إلى 29 درجة، لافتة إلى أن هناك فارق أكثر من 10 درجات بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، منوهة بأن ارتفاع الحرارة سيكون مؤقتًا.



وأعلنت انخفاض في درجات الحرارة بداية من يوم الخميس، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالملابس الشتوية، معلقة: "لا تتسرعوا"، موضحة أنه سيكون هناك شبورة مائية خفيفة غير مؤثرة، تزداد قليلًا على الطرق الزراعية، متابعة: "سنستمتع بطقس مستقر وأكثر من رائع على مدار الأسبوع المقبل".

