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إبراهيم عيسى: نأكل 270 مليون رغيف خبز يوميًا (فيديو)
الجمعة 05/مارس/2021 - 03:04 ص
أمنية فوزي
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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن توفير الدولة المصرية لمواطنيها أرغفه الخبر يعني نجاح عظيم، مفيدا بأن هناك 50 ألف مخبر للعيش في مصر، منها 30 ألف مخبر للخبر المدعم، و20 ألف مخابر للخبز السياحي.
وأضاف عيسى، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أننا نستهلك يوميًا من 250 لـ270 مليون رغيف، حيث إن توفير العيش بهذه الجودة يعني نجاح مبهر، موضحا أن الدول تُقاس بما تستطيع أن تقدمه لمواطنيها من ماء ولبن وأرغفة خبر.
وعن توفير المياه، أكد أن مصر نجحت بشكل حقيقي في توفير المياه النقية بدون مرشحات وفلاتر للتنقية، وهذا بسبب أنه تم تطهير نهر النيل وشبكات المياه.
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