عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

أظهرت الكاميرات غصب النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، بعدما قام الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، باستبدال اللاعب أمام تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي.





ويلتقي ليفربول أمام تشيلسي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وخرج محمد صلاح ودخل بدلًا منه أليكس أوكسليد تشامبرلين، كما تم الاستعانة بخدمات ديوجو جوتا على حساب كيرتس جونز، وذلك في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.





جاء سبب غصب محمد صلاح، خروجه المبكر من المباراة التي تجمعهما أمام تشيلسي، حيث دائمًا ما يتواجد النجم المصري على أرضية الملعب لفترة طويلة ولا يستبدل مبكرًا، مثلما حدث معه خلال أحداث تلك المباراة.





ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدف، بفارق هدفين عن برونو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد.