"الأوقاف" عن بناء منزل أعلى مسجد بالبحيرة :"مشهد عجيب"

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف تعليقا على اعتلاء منزل لمسجد به قباب ومأذنة بمحافظة البحيرة: "كم من مضحكات مبكيات في مصر، مشهد عجيب".





وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتليفزيون المصري، أن هذا المسجد لم يقام به أي شعيرة دينية حتى الآن، وغير مستهدف إقامة به شعيرة، معقبًا: "حتى إذا أقيمت به بعض الصلوات، فلن يقام به شعيرة صلاة الجمعة".



