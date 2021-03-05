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"الأوقاف" عن بناء منزل أعلى مسجد بالبحيرة :"مشهد عجيب"

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:43 ص
بناء منزل فوق مسجد
بناء منزل فوق مسجد
كساب أحمد
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قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف تعليقا على اعتلاء منزل لمسجد به قباب ومأذنة بمحافظة البحيرة: "كم من مضحكات مبكيات في مصر، مشهد عجيب".

وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتليفزيون المصري، أن هذا المسجد لم يقام به أي شعيرة دينية حتى الآن، وغير مستهدف إقامة به شعيرة، معقبًا: "حتى إذا أقيمت به بعض الصلوات، فلن يقام به شعيرة صلاة الجمعة".

ولفت إلى أن الإنشاء العشوائي لدور العبادة عينينا منه كثيرًا، خاصة أن مثل هذه الدور تنتج أفكار ضد الدولة، معقبًا: "فتحنا تحقيقًا في هذا الأمر، بسبب عدم وجود إبلاغ عن أنشاء مسجد دون رعاية الأوقاف، هذا المبني لا يمكن أن يكون حصل على ترخيص".

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