"بترعب من مراتي" .. أمير كرارة يكشف عن علاقته بزوجته





وأوضح أن زوجته تفضل الاهتمام والاحترام وأن تعيش طول الوقت في سلام وبدون إهمال، مستحيل أظلم مراتي، خاصة بعد ما شوفنا ظلم أمي في زواج أبويا عليها".



يذكر أن آخر أعمال كرارة مسلسل «الاختيار» إذ جسد خلاله شخصية شهيد الصاعقة أحمد منسي الذي استشهد في كمين مربع البرث بمنطقة رفح عام 2017، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه في دراما رمضان الماضي، حيث التف الجمهور حوله باعتباره أحد الأعمال الوطنية المهمة.



وشارك في بطولته كل من أحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، ومحمود حافظ، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعابد عناني، وإسلام حافظ، وإيهاب فهمي، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إياد نصار، ومحمد إمام، وآسر ياسين، وأحمد صلاح حسني وآخرين، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

كشف الفنان أمير كرارة، عن علاقته بزوجته "هند"، حيث قال إنه يحب زوجته كثيرا، معبرا عن ذلك قائلاً "بخاف وبترعب من مراتي ومن زعلها، أنا محبتش غيرها، مش عارف ليه الراجل بيخاف من مراته رغم إنها مش هتضربه أو تأذيه، لكن فيه حاجة غريبة تخوف من إنه يزعلها، فممكن يكون الحب".وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج "السيرة"، المذاع على "dmc" :"أنا لا بجيب ورد ولا بحضر فطار، ولا مراتي هند تحب النوع ده".