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المركزية لحدائق الحيوانات: تكلفة التطوير حوالي 350 مليون جنيه
الجمعة 05/مارس/2021 - 06:38 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوانات، إن حديقة الحيوان تواجه بعض المشاكل التي يجب أن تحل مثل أسلوب عرض بعض الحيوانات مثل وضع السباع في أماكن مفتوحة، كما أن أسلوب عرض الفيلا في حاجة إلى تحديث، لان الحيوان يجب أن يمارس سلوكه الطبيعي داخل الحديقة.
وتابع "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى" بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، ان البنية التحتية للحديقة في حاجة إلى تحديث، خاصة أنها لم تطور منذ 130 عامًا، وتكلفة التطوير تقارب الـ350 مليون جنيه.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اعادة تطوير الحديقة، ولكن أزمة كورونا عطلت التطوير، ولكن مؤخرًا بدأت الأعمال تعود مرة أخرى، معقبًا: "حديقة الحيوان جزء من التاريخ، ومصر سباقة في إنشاء حدائق الحيوان"
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