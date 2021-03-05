المركزية لحدائق الحيوانات: تكلفة التطوير حوالي 350 مليون جنيه

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوانات، إن حديقة الحيوان تواجه بعض المشاكل التي يجب أن تحل مثل أسلوب عرض بعض الحيوانات مثل وضع السباع في أماكن مفتوحة، كما أن أسلوب عرض الفيلا في حاجة إلى تحديث، لان الحيوان يجب أن يمارس سلوكه الطبيعي داخل الحديقة.





وتابع "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى" بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، ان البنية التحتية للحديقة في حاجة إلى تحديث، خاصة أنها لم تطور منذ 130 عامًا، وتكلفة التطوير تقارب الـ350 مليون جنيه.



