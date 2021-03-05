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أمير كرارة: "جبت 51% في الثانوية العامة ودخلت سياحة وفنادق"

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:25 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف الفنان أمير كرارة، عن درجته في الثانوية العامة والتحاقه بكلية السياحة والفنادق.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة"، المذاع على قناة "dmc"، إلى أنه اضطر الالتحاق بكلية السياحة والفنادق بسبب الكلية.
 
وأضاف: "كنت مضطرًا لدراسة السياحة والفنادق بسبب مجموع الثانوية العامة، كنت جايب 51%.. كنت حابب الأجانب والتعامل معهم، وكان نفسى أسافر علشان كدة حبيت دراسة السياحة والفنادق".

يذكر أن آخر أعمال كرارة مسلسل «الاختيار» إذ جسد خلاله شخصية شهيد الصاعقة أحمد منسي الذي استشهد في كمين مربع البرث بمنطقة رفح عام 2017، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه في دراما رمضان الماضي، حيث التف الجمهور حوله باعتباره أحد الأعمال الوطنية المهمة.

وشارك في بطولته كل من أحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، ومحمود حافظ، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعابد عناني، وإسلام حافظ، وإيهاب فهمي، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إياد نصار، ومحمد إمام، وآسر ياسين، وأحمد صلاح حسني وآخرين، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

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