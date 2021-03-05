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أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-3-2021.. المعدن الأصفر يواصل التراجع

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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واصلت أسعار الذهب التراجع في بداية التعاملات اليوم الجمعة، ليفقد جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات.


أسعار الذهب في مصر
عيار ١٨          ٦٤٣ جنيه 
عيار ٢١          ٧٥٠ جنيه 
عيار ٢٤         ٨٥٨ جنيه
جنيه ذهب         6016 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

عاودت أسعار الذهب الهبوط عالمياً بأكثر من 15 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع قفزة عوائد السندات الأمريكية.

كما أدى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى جعل شراء المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وشهدت أسعار الذهب تعاملات متقلبة قبل أن تعمق خسائرها بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي حول احتمالية تسارع التضخم مؤقتاً مع إعادة فتح الاقتصاد.

ورغم أن المعدن الأصفر يعتير أداة تحوط ضد تسارع التضخم، إلا أن صعود عوائد السندات الأمريكية يهدد هذا الوضع.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكن بأقل من التوقعات.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.9 بالمائة، أو ما يعادل 15.10 دولار، ليصل إلى 1700.70 دولار للأوقية، بعد أن تراجع أدنى هذا المستوى خلال التعاملات.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جريينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9 بالمائة إلى 1695.96 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 91.55.

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